Tennis in lutto per l’addio a Nigi: "Un ottimo dirigente, ci mancherà"

Mondo del tennis in lutto per la scomparsa da Sandro Nigi, 85 anni. Aveva lavorato a lungo alle Case popolari ma era conosciutissimo in città, e non solo, per la sua passione per lo sport, il tennis su tutti, per il teatro, la lirica. "Sandro – ricorda Andrea Bolognesi, presidente della Federtennis regionale – è stato per noi un elemento importantissimo. Ha passato gran parte della sua esistenza nel mondo del tennis mosso dalla grande passione. È stato un ottimo dirigente e ha fatto più volte parte del comitato regionale con diverse mansioni, tra cui quella inerente alla figura di giudice arbitro di cui è stato anche un prestigioso rappresentante".

La passione per il tennis affonda nel tempo. "Da ragazzo – ricorda l’ex collega Fernando Bianchini – andavo a vedere giocare a tennis al campo Boario dove c’era una baracca e un box con le docce. C’era anche lui tra i partecipanti di un torneo di tennis con i nobili della città e del territorio e disse che era un barone, ecco a lungo per tutti è stato il barone. Ma non c’era solo il tennis: era innamorato del teatro e della lirica. Sandro è stata una persona estremamente cortese, presente in tutte le occasioni in cui poteva essere d’aiuto, aveva un buon carattere".

Lo ricorda con grande affetto il maceratese Andrea Pallotto, componete della Federtennis Marche. "Ci uniscono tanti ricordi legati allo sport e a quel rettangolo in terra rosso. Entrambi abbiamo ricevuto la stella di bronzo al merito sportivo e poi Sandro era mosso da un immenso amore per la sua terra". "Ci mancheranno la sua passione, il suo sorriso e la sua ironia", scrivono i dirigenti dell’Associazione tennis Macerata. Per suo volere e della famiglia non si terrà alcuna cerimonia funebre ma sarà possibile dare l’ultimo saluto a Sandro nella Casa Funeraria di Sforzacosta fino alle 17 di oggi. Nigi lascia il figlio Roberto.