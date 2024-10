Tennis, titoli regionali per Ottobri e Giovagnoni

Successi per i veterani del Tennis Club Cingoli, componenti della squadra che negli ultimi tre anni consecutivi detiene il titolo di campione regionale Over 50. Di questa compagine fanno parte Sergio Ottobri e Mauro Giovagnoni che a Osimo hanno disputato le gare del campionato regionale individuale Over 50 e 55. Battendo 6-2, 6-0 nella finale Roberto Moscatelli del Tennis Club Camerano, Ottobri ha conquistato il titolo regionale Over 50. E Giovagnoni prevalendo 6-1, 6-2 contro David Giuseppe Galli del Tennis Club Lucrezia, ha vinto il titolo Over 55. Le prestazioni di Ottobri e Giovagnoni, oltre a quelle precedenti di Davide Pollonara e Mauro Vittori nella loro fascia anagrafica, costituiscono esempi e stimoli per le numerose classi giovanili che frequentano la Scuola tennis.

Gianfilippo Centanni