Tennis, torna la sfida tra i campioni di domani

Per il quarto anno consecutivo la città e l’associazione Tennis Tolentino ospitano una tappa del circuito Tennis Europe. Sui campi in terra rossa, da sabato fino al primo giugno si sfideranno i più forti giocatori e le più forti giocatrici under 16, in un torneo giovanile di portata internazionale.

Sono iscritti 128 giocatori in rappresentanza di 18 nazioni tra cui Italia, Grecia, Romania, Ucraina, Ungheria, Slovenia, Croazia, Danimarca, Repubblica Ceca, Georgia, Portogallo, Usa, Gran Bretagna, Poloni. L’evento è stato presentato ieri dal presidente dell’associazione Tennis Tolentino Marco Sposetti, con la vicesindaco Alessia Pupo, il vicepresidente Coni Marche Giovanni Battista Torresi, il consigliere nazionale della Federazione italiana tennis e padel Emiliano Guzzo, il presidente del comitato regionale Fitp Andrea Bolognesi, il vicepresidente Assm Roberto Lombardelli e Francesco Marcucci, responsabile Di.Ba Ancona (Lexus Italia).

Sport e giovani. "Arriveranno 128 giocatori da tutta Europa, con i loro allenatori – ha spiegato Sposetti –. Sono atleti under 16 che si stanno formando. Dopo la tappa romana, svoltasi in concomitanza con gli Internazionali a Foro Italico, il nostro circolo diventa un palcoscenico che ospiterà alcuni tra i migliori tennisti del settore giovanile, destinati a diventare i campioni di domani. È motivo di grande orgoglio per noi accogliere la massima categoria di una competizione con un elevato livello tecnico. Si tratta di una vetrina importante per i giocatori, ma anche per il territorio: dà visibilità e porta turismo. Ringraziamo l’amministrazione comunale e tutti gli sponsor". Il settore maschile conta tanti italiani. "Oltre all’alto contenuto tecnico, sportivo e formativo – ha ribadito la vicesindaco Pupo –, questo torneo è uno strumento di promozione, con il relativo indotto economico". Gli atleti dormiranno e mangeranno a Tolentino e neidintorni, e visiteranno la zona. "Grazie a eventi come questo – ha aggiunto – Tolentino è sempre più città dello sport, che sale alla ribalta internazionale".

Guzzo ha annunciato un evento ancora più importante in cantiere, a cui si sta lavorando con Regione e Coni, in programma per settembre: si tratterà di un appuntamento femminile, a livello professionistico e di grande rilievo. Si stanno definendo gli ultimi dettagli. Bolognesi ha sottolineato lo "stretto rapporto di collaborazione tra il comitato regionale Fitp e l’associazione tolentinate". "Ogni anno un successo maggiore – ha aggiunto –. C’è fame di vedere tennis dal vivo, tanti sono gli appassionati". Tra i partner, Marcucci della concessionaria Gruppo Di.Ba ha evidenziato il legame con il territorio mentre Lombardelli dell’Assm la vicinanza della municipalizzata allo sport; il 70% delle risorse destinate alle sponsorizzazioni va allo sport.

Lucia Gentili