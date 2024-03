Tensione tra Civitanovese e Castelfidardo. Scontri e soccorritore ferito da un petardo

Uno scontro tra ultras si è registrata in seguito al match di Eccellenza Civitanovese-Castelfidardo, ieri pomeriggio, all’esterno del Polisportivo. La gara, che è stata vinta per 0-1 dai fidardensi e che ha segnato la perdita del primo posto in classifica per i rossoblù di casa, è stata macchiata da alcuni episodi accaduti nel corso e al termine dei novanta minuti.

Quando la partita era terminata da circa un quarto d’ora, alcune auto di tifosi ospiti sono transitate attorno alla piccola rotonda di corso Garibaldi, all’altezza del pub Kika, e qui i supporters ospiti sono entrati in contatto con una manciata di tifosi locali. Una decina in tutto i contendenti: per alcuni secondi, forse un minuto, si è registrato il caos, ma sul posto erano presenti gli agenti di polizia, polizia locale e i carabinieri e dunque i tifosi biancoverdi sono risaliti a bordo delle vetture, per raggiungere Castelfidardo. Comunque, non si registrano ferti. L’area si era fatta tesa al termine del primo tempo, con il lancio, dal settore ospiti, di un forte petardo, il cui scoppio ha causato la ferita lieve del labbro inferiore di un autista della Croce Verde.

Anche in campo si è registrato parecchio nervosismo: al triplice fischio, si è scatenato un parapiglia tra i componenti delle due squadre e dei rispettivi staff e l’arbitro Gambirasio della sezione di Bergamo ha estratto il cartellino rosso per il vice allenatore della Civitanovese Roberto Cottone e per il giocatore biancoverde Alessandro Miotto.

f. r.