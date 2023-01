Tensioni all’area container, arrivano i carabinieri

di Lucia Gentili

Ieri è stata chiusa l’area 3 del villaggio container a Tolentino. E sono intervenuti carabinieri e agenti della polizia locale per alcuni momenti di tensione. "I ragazzi che hanno dovuto lasciare quest’area, e occupavano i container dallo scorso maggio – ha spiegato il sindaco Mauro Sclavi –, erano stati informati preventivamente della chiusura, così come il loro datore di lavoro, il prefetto e il questore. Nonostante abbiamo concesso proroghe, poiché ci era stato richiesto di aiutare chi era senza collocazione, qualcuno ha fatto difficoltà ad andarsene. Però tutto ha un limite. Il termine ultimo era stato fissato per lunedì scorso, abbiamo dato due giorni di proroga e oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo provveduto alla riconsegna dei beni personali e alla chiusura, come era stato stabilito e come era normale accadesse. Ringrazio per il loro operato le forze dell’ordine intervenute". Resta quindi operativa solo un’area, "a cui stiamo lavorando con gli assessori Flavia Giombetti e Elena Lucaroni – aggiunge il sindaco – per far sì che chi ha diritto venga assistito, come previsto dalla norma, mentre chi non ha diritto provveda al pagamento della propria quota parte. Quelle che sostentiamo sono spese a carico del Comune, quindi a carico di tutti i cittadini, quindi vogliamo far rispettare una reale equità sociale. Stiamo andando verso una progressiva chiusura dei container; poi sarà usata solo dalla Protezione civile per eventuali situazioni emergenziali". L’area 1 è già a servizio della Protezione civile, nella 2 per ora ci sono le persone rimaste e la 3 è stata chiusa ieri. Ma c’è un altro nodo da risolvere. I ragazzi che fino a ieri stavano in quest’ultima sono dipendenti di un’azienda vicina, la Saipa. "La passata amministrazione – spiega Giombetti –, in base ad un accordo verbale, avrebbe permesso ai dipendenti Saipa (non sono terremotati) di stare nei container a 8 euro al giorno per il pasto oltre ad un tot per l’alloggio (delibera della precedente giunta). Prima, in estate, si trattava di tredici operai, poi ultimamente ridotti a sette. Fatto sta che, secondo questi accordi, devono dare al Comune una somma di circa 50mila euro. Ora hanno dato un acconto di 10mila euro. Sono state avvisate anche prefettura e questura perché alcune persone non volevano uscire".