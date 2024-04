Tenta di rubare attrezzi da lavoro, bloccato prima di uscire dal negozio

Un 30enne marocchino si è intrufolato nel negozio "Brico Io" di via Pizzardeto e ben presto ha arraffato alcuni attrezzi da lavoro che erano posti in vendita, nascondendoli velocemente dentro al suo giubbetto con l’intenzione di svignarsela da lì. Tuttavia sono subito arrivati i carabinieri e allora lui ha cercato di reagire, ferendo un militare. Ma alla fine è finito in manette con l’accusa di tentato furto, oltreché per resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono successi venerdì, all’interno dell’attività commerciale situata al confine tra Porto Recanati e Loreto. Nel pomeriggio, il giovane è entrato al "Brico Io" e in breve ha cominciato ad aggirarsi in modo sospetto tra gli scaffali. Però a notare le sue mosse alquanto strane è stato un dipendente, che ha allertato i carabinieri della stazione di Loreto. Nel frattempo il 30enne si era impossessato di qualche attrezzo che era esposto nel negozio, tra cui un trapano, nascondendo il tutto nella sua giacca. A quel punto stava per uscire, quando sono arrivati i militari dell’Arma che lo hanno prontamente fermato, trovandogli addosso la refurtiva. Il giovane, colto in contropiede, ha tentato di fuggire via ma in pochi istanti sarebbe nata una violenta colluttazione. Tant’è che uno dei carabinieri intervenuti è rimasto ferito alla mano. Fatto sta che non ci è voluto molto per bloccare il 30enne e dichiararlo in arresto, in flagranza di reato, per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Mentre la merce, dopo le formalità di rito, è stata restituita al negozio. Perciò, è stato carico in auto e condotto nella camera di sicurezza della caserma di Osimo. Ieri mattina, nel tribunale di Ancona, il giudice ha convalidato l’arresto del giovane, imponendo a lui anche la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla stazione dei carabinieri di Porto Recanati.

Giorgio Giannaccini