Tenta il furto nell’hotel inagibile: denunciato

di Paola Pagnanelli

Ancora sciacalli in azione tra gli edifici danneggiati dal terremoto. L’ultimo è stato scoperto l’atra sera a Castelraimondo: si tratta di un ventenne della zona, fermato dai carabinieri e denunciato per tentato furto. Nel tardo pomeriggio, approfittando dell’oscurità,il ragazzo si era introdotto nell’albergo Bellavista, inagibile in seguito alle scosse del 2016. Ma i movimenti sospetti intorno a quella struttura abbandonata sono stati notati dal proprietario, che ha chiamato subito il 112 e aveva messo in fuga il ladruncolo. Subito sul posto sono accorse le pattuglie di Castelraimondo e Camerino. I militari hanno individuato nella zona un’autovettura, e da questa sono riusciti a risalire all’autore del tentato furto, fermato poco lontano da lì. Il ragazzo, che abita dalle parti di Camerino, è stato dunque denunciato alla procura per tentato furto. Dato che ormai negli immobili inagibili è rimasto ben poco di valore, l’ipotesi che fanno gli inquirenti è che il ventenne avesse preso di mira qualche telecamera del sistema di sicurezza, da rivendere poi magari attraverso i siti internet. Il tentativo comunque è naufragato grazie all’attenzione del proprietario e al pronto intervento dell’Arma, e ora il ragazzo dovrà rispondere di questo gesto in tribunale. Proprio a Castelraimondo, ma anche a Matelica e negli altri comuni del cratere sismico è capitato anche di recente che arrivassero gli sciacalli, per ripulire quanto possibile le case abbandonate dai terremotati. Negli ultimi casi è avvenuto che i ladri siano stati arrestati o messi in fuga, anche dopo inseguimenti spericolati, ma purtroppo è capitato anche che i colpi siano andati a buon fine, grazie all’isolamento di tanti paesi e quartieri, dove gli edifici agibili sono pochi, se ancora ci sono, e la sera non passa un’anima. Sono stati messi a segno dei furti persino nelle casette dei villaggi Sae, ulteriore danno per chi con il terremoto aveva già perso tutto. L’attenzione da parte dei carabinieri è sempre alta, per scongiurare questi episodi particolarmente odiosi, ma il territorio vasto e poco popolato agevola purtroppo i malintenzionati.