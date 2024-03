Tenta il suicidio in carcere. Soccorso 40enne

In carcere a Montacuto, un 40enne civitanovese ieri ha tentato di togliersi la vita. L’uomo ha numerosi precedenti per vari reati, e nel 2022 era stato arrestato per aver lanciato una bomba contro la casa di una amica della ex a Porto Sant’Elpidio. Ieri, a quanto sembra, sarebbe riuscito ad approfittare di un momento di distrazione della polizia penitenziaria per provare a uccidersi, ma gli agenti lo hanno soccorso appena in tempo, evitando il peggio. Ieri era atteso a Macerata per un processo relativo a un altro episodio, ma ovviamente non ha potuto partecipare e l’udienza è slittata.