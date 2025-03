Tenta la truffa a un’anziana, Mercanti lo blocca

"Sua figlia ha avuto un incidente, ha investito una donna incinta e ora è in tribunale". Una truffa era stata tentata truffa ai danni di una anziana di Fontespina, ma il nipote e un suo amico, Emiliano Mercanti, arrivano a casa e si trovano faccia a faccia con l’uomo che aveva il compito di portare via soldi e oro dalla casa dell’anziana. Inseguito, bloccato e consegnato ai carabinieri da Mercanti, che non è nuovo a episodi del genere e che, scherzosamente, gli amici chiamano Batman. Un paio di anni fa infatti Mercanti, pescatore e noto anche come calciatore ed ex capitano, amatissimo, della Civitanovese, aveva inseguito e fatto arrestare un rapinatore.

L’episodio di ieri è avvenuto nel pomeriggio. Una anziana, che vive da sola, ha ricevuto la telefonata di un fantomatico maresciallo dei carabinieri, che la avvisava che sua figlia aveva appena avuto un incidente. A detta dell’uomo, la figlia della civitanovese aveva preso sotto una donna incinta, ora si trovava in tribunale e rischiava di finire nei guai, se l’anziana non avesse pagato subito il necessario.

A quel punto un uomo ha bussato alla porta di casa, lungo la statale Adriatica a Fontespina: il giovane, un napoletano, era pronto a prendere soldi e tutto l’oro custoditi nell’abitazione dalla povera anziana, per la presunta emergenza. Ma in quel momento, a casa della pensionata è arrivato il nipote. "Il mio amico si è trovato quel ragazzo sconosciuto all’uscio della porta – ha raccontato Mercanti –. Io a quel punto gli sono corso dietro. Stava scappando sulla statale per raggiungere un’auto. È entrato dentro l’abitacolo, ma io l’ho raggiunto e l’ho tirato fuori dall’auto. Ne è nata una colluttazione e nel frattempo qualcuno ha chiamato i carabinieri. Alla fine, hanno pensato loro a portarlo in caserma. La donna era sola in casa, un complice l’aveva chiamata al telefono, mentre un altro, che si spacciava per avvocato, le teneva occupato il telefono cellulare perché nessuno potesse chiamarla e lei non potesse chiamare nessuno" ha concluso Emiliano Mercanti.

Sono purtroppo diversi gli episodi di truffa come questi segnalati ai carabinieri nella giornata di ieri, e gli episodi si registrano in tutta la provincia.

Nel maggio del 2023, Mercanti aveva inseguito e bloccato un malvivente che, armato di coltello, aveva appena rapinato una donna in pieno centro.

Chiara Marinelli