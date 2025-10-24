Tentano di truffare un’anziana. Lei non ci casca e li fa denunciare

"Sua figlia ha avuto un incidente ed è in carcere", ma una 86enne non ci casca e quando un falso maresciallo, con un complice, si presenta a casa sua per farsi consegnare 3mila euro, lei chiama i carabinieri veri. I militari della stazione di Castelraimondo, con i colleghi di Jesi, hanno denunciato due italiani di 37 e 18 anni, residenti nelle province di Napoli e Caserta, per tentata truffa aggravata ai danni di una pensionata. La vicenda è avvenuta l’altro ieri a Jesi. Una 86enne ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo, che si è qualificato come maresciallo e le ha annunciato che si sarebbe presentato, in borghese, a casa sua, per riscuotere 3mila euro tra gioielli e contanti: la somma sarebbe servita a far scarcerare la figlia dell’anziana, arrestata per aver causato un grave incidente. La donna tuttavia ha compreso immediatamente la situazione. Quando il finto maresciallo e il suo complice si sono presentati alla sua porta, ha immediatamente allertato il 112, mettendo in fuga i due che a bordo di un’auto si sono dileguati in tutta fretta. Dopo la segnalazione sono scattate le indagini, allargate anche ai ditntorni. E così attraverso la video sorveglianza pubblica e privata e le informazioni di alcuni testimoni, i carabinieri di Castelraimondo sono riusciti a individuare e bloccare l’auto con i due truffatori. I militari hanno notato che il passeggero ha lanciato dal finestrino un telefono. È stato recuperato e su di esso era memorizzato l’indirizzo preciso dell’anziana di Jesi. I due sono stati denunciati per tentata truffa aggravata. Per loro è scattato anche il foglio di via obbligatorio, emesso dalla questura di Macerata, su richiesta dei carabinieri.

Chiara Marinelli