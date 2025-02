Tentano furto e rapina, scoperti e denunciati

È stato fermato ieri in centro il ventenne, italiano di origini marocchine, che era in fuga da ventiquattro ore. Insieme con un 25enne egiziano avevano tentato un furto nel negozio di Acqua e Sapone di via Saragat, e poi provato ad assaltare la vicina tabaccheria Manù. Sono stati entrambi denunciati.

Tutto inizia mercoledì. A ridosso dell’ora di chiusura serale, i due entrano nel punto vendita di prodotti per la cosmesi e l’igiene personale di San Gabriele. Sono vecchie conoscenze per il personale, che infatti li tiene d’occhio e sventa il tentativo di rubare profumi di marca. L’egiziano riesce a filarsela dall’uscita sul retro, il ventenne invece viene invece bloccato dai dipendenti e costretto a mollare la refurtiva, e poi spinto fuori dal negozio mentre lui oppone resistenza, si divincola, strattona e minaccia i commessi. Poche ore dopo, intorno alle 23.30, non contenti i due provano anche ad assaltare la tabaccheria Manù, sempre in via Saragat, lanciando un estintore contro la vetrata, che però resiste. Grazie alle informazioni fornite da un testimone, la pattuglia del commissariato di polizia li intercetta poco dopo, mentre camminano lungo la statale. Alla vista degli agenti il ventenne scappa di corsa, scavalca la recinzione della ferrovia e attraversa i binari, invece l’altro viene bloccato dagli agenti, portato in commissariato e denunciato per tentato furto aggravato.

Per tutta la notte e nella giornata di ieri gli agenti del commissariato hanno cercato di localizzare anche il fuggitivo, che ha precedenti per furto e rapina.

È peraltro lui il protagonista del video registrato con il cellulare da un cliente di Acqua e Sapone, mercoledì, mentre i commessi – un uomo e una donna – gli impediscono di rubare i profumi, lo spingono fuori dal negozio senza cedere alle provocazioni, nemmeno quando vengono strattonati, insultati e minacciati con un "ci vediamo fuori".

Il filmato è stato postato sui social cittadini ed è stato acquisito dalla polizia, insieme con le immagini del circuito di sicurezza interno al negozio. Da quanto registrato, gli inquirenti hanno riconosciuto il giovane, gravato da diversi precedenti e già con un foglio di via da Civitanova, che ha pure violato. È stato rintracciato in centro ieri e denunciato. È accusato di tentata rapina per il blitz fallito nel punto vendita di Acqua e Sapone. La commessa che lo ha affrontato ieri mattina si è fatta medicare al pronto soccorso dell’ospedale per le escoriazioni, per fortuna leggere, riportate alle mani durante la colluttazione della sera precedente.

Lorena Cellini