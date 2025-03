Tentano furto in tabaccheria. In tre patteggiano e sono liberi

Tentano il furto alla tabaccheria Sara, bloccati e arrestati tre uomini. Ieri hanno patteggiato e i tre sono tornati liberi. Si tratta di Helmi Chriti, 32 anni, di origini tunisine, Salvatore Lombardi, 46 anni, e Mimmo Mastropasqua, 27 anni. Tutti e tre residenti a Barletta. L’operazione, che aveva visto impegnati carabinieri e polizia, era avvenuta lo scorso 18 febbraio, intorno alle 3.15, quando i tre uomini avevano tentato di fare irruzione per l’ennesima volta all’interno della tabaccheria Sara, in via Vasco De Gama, nel quartiere di San Gabriele. Sul posto erano subito arrivati i carabinieri della Compagnia di Civitanova e la volante del commissariato di polizia. I tre, ancora intenti a danneggiare la porta di ingresso con un piede di porco, erano scappati via.

Dopo aver abbandonato l’arnese da scasso, ognuno aveva preso una strada diversa. Subito erano scattate le ricerche e gli agenti della Volante sono riusciti a rintracciare e bloccare uno dei tre. I carabinieri, ancora nei pressi della tabaccheria, avevano notato uno un secondo soggetto, appartenente alla banda, rintracciato all’interno di un’auto presa a noleggio, all’interno della quale era stata rinvenuta attrezzatura professionale da scasso, tra cui una smerigliatrice, un piede di porco, tronchesi e torce. Pochi minuti dopo agenti in borghese del commissariato di polizia erano riusciti a rintracciare nei pressi della stazione ferroviaria il terzo e ultimo della banda, che stava cercando di dileguarsi prendendo il primo treno utile diretto in Puglia. Tutti e tre, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, erano stati arrestati per tentato furto aggravato e porto ingiustificato di arnesi. Ieri in tribunale a Macerata i tre, assistiti dagli avvocati Marco Zallocco (sostituito dal collega Rossano Romagnoli), Claudio Acquaroli e Jacopo Allegri, hanno patteggiato un anno e quattro mesi e sono tornati in libertà. Il pm era Francesca D’Arienzo. Tra le pene accessorie, il divieto di allontanarsi dalla Puglia e il ritiro dei passaporti.

Chiara Marinelli