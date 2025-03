Tentano il colpo alla "Bottega del Villaggio"

Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo, la "Bottega del Villaggio", storica attività di ristorazione situata in via Falleroni, a Recanati, è stata presa di mira dai ladri. Il tentativo di furto, fortunatamente non andato a segno, ha però lasciato ingenti danni alla struttura. Secondo il titolare, Bruno Cavalcanti, i malviventi hanno tentato di entrare, forzando l’ingresso (nella foto), ma per fortuna non sono riusciti. "Purtroppo i danni ci sono, perché hanno rovinato tutta la porta d’ingresso. Hanno provato a entrare, ma senza successo", ha dichiarato.

L’episodio non è un caso isolato: nella stessa zona si sono già verificati atti vandalici ai danni di altre attività commerciali, tra cui il ristorante "Borgo Antico" la cui titolare ha più volte segnalato danneggiamenti alle piante e agli arredi esterni. "Non riusciamo a capire se sia un ladro inesperto o qualcuno che si diverte a creare danni", ha aggiunto il titolare sottolineando come ormai sia raro trovare denaro contante all’interno delle attività commerciali, mentre il vero rischio, in casi come questi, è la sottrazione di merce. Le modalità, con cui ha agito il ladro, lasciano intuire come sia una persona inesperta, mossa dalla disperazione di impossessarsi anche di piccole somme di denaro. L’imprenditore ha già provveduto a segnalare l’accaduto ai carabinieri e ha in programma di installare un sistema di videosorveglianza per prevenire ulteriori episodi simili. "Oggi ho chiesto ai carabinieri se posso mettere delle telecamere e mi hanno confermato che è possibile e quindi procederò subito con l’installazione", ha affermato. La situazione della sicurezza in via Falleroni e nel centro storico di Recanati resta una questione aperta, soprattutto dopo la chiusura dell’Hotel Gallery, struttura ricettiva di riferimento per la città, il cui abbandono ha influenzato negativamente l’afflusso turistico e il commercio locale. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, sembra che la proprietà dell’hotel, attualmente in mano a Banca Intesa, stia valutando la possibilità di una sua riapertura: ipotesi ultimamente confermata anche dallo stesso sindaco che si sta interessando a trovare qualche imprenditore interessato alla sua gestione. Nel frattempo, i commercianti e i ristoratori della zona chiedono maggiore attenzione e misure di prevenzione più efficaci per garantire la sicurezza e la tutela delle loro attività.

Asterio Tubaldi