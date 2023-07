Tentano il furto in piena notte, ma non trovano nulla di valore

Dei topi d’appartamento hanno tentato il gran colpo, a tarda ora, intrufolandosi in una casa lungo la strada Statale, mentre i legittimi proprietari dormivano sonni tranquilli. Ma alla fine, dopo aver rovistato a destra e manca, non hanno trovato nulla di valore da poter arraffare e così se ne sono dovuti andare via a mani vuote. Questo il tentativo di furto che si è consumato nella notte tra martedì e ieri, a Porto Recanati. Nel mirino è finito un appartamento dove vive una coppia di anziani, situato in viale Gramsci. Secondo una prima ricostruzione, l’incursione si sarebbe registrata tra le 2 e le 2.30 con i balordi che sono riusciti a entrare nella casa senza far rumore. A quel punto i ladri hanno fatto il giro di tutta l’abitazione, cercando oggetti preziosi. Tuttavia, non hanno trovato un granché e presto sono stati costretti a tagliare la corda con un pugno di mosche in mano. Solo la mattina dopo i proprietari hanno realizzato quello che era successo nottetempo, perché al loro risveglio hanno trovato tutto l’appartamento a soqquadro. Del fatto sono stati avvisato ieri mattina i carabinieri della caserma di Porto Recanati, anche se la coppia non ha per ora sporto formale denuncia. Proprio i due anziani aveva subito un furto qualche anno fa, sempre in quella casa, quando ignoti avevano rubato oro e monili. L’episodio è stato anche segnalato sui social da alcuni vicini, che hanno messo in allerta l’intero quartiere Montarice, da anni soggetto a continue scorribande di ladruncoli.