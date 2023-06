Tentano il furto, inseguiti riescono a fuggire

di Paola Pagnanelli

Salta il furto al Postamat di Sambucheto, ma la banda è riuscita a evitare la cattura seminando chiodi sull’asfalto e bloccando così i carabinieri arrivati a tallonarli. È successo la scorsa notte tra Montecassiano e Montefano. Tutto è partito grazie alla segnalazione di un cittadino che, intorno alle 3.30, ha visto tre persone incappucciate armeggiare intorno al Postamat di Sambucheto. Subito è accorsa lì una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Macerata, che però al loro arrivo non hanno trovato più nessuno. Mentre i militari si sinceravano del fatto che lo sportello automatico fosse a posto, hanno sentito arrivare un’auto. Era un’Audi station wagon di colore grigio il cui conducente, appena ha visto i militari, ha accelerato ed è scappato via di corsa. Subito la pattuglia si è lanciata dietro ai fuggitivi, ingaggiando un inseguimento lungo la provinciale 82 e arrivando quasi alle porte di Montefano. Ma quando ormai l’auto dei carabinieri era a circa 20-30 metri dall’Audi, dalla vettura sono stati lanciati sull’asfalto i chiodi a tre punte, uno strumento micidiale per fermare gli inseguitori. L’auto dell’Arma inevitabilmente si è trovata con gli pneumatici anteriori forati e a quel punto non è stato più possibile proseguire la corsa in condizioni sicurezza. Nel frattempo, i militari hanno registrato la targa dell’auto. Dalle ricerche fatte in seguito, è emerso che una decina di giorni fa vicino Senigallia erano state rubate le due targhe di una vettura in sosta: erano quelle montate sull’Audi. Anche la vettura potrebbe essere stata rubata. Furti di auto sono stati messi a segno anche a Civitanova nei giorni scorsi. Evidentemente l’altra sera la banda stava facendo un sopralluogo preliminare al Postamat, quando il passante li ha visti e ha dato l’allarme. Poi i malviventi sono tornati, magari dopo aver preso il materiale necessario per far saltare la cassa, pensando di mettere in pratica il furto, e invece hanno trovato la pattuglia e allora hanno dovuto cambiare aria alla svelta. Trovandosi con i militari alle calcagna, come era già successo in passato ad esempio ad Apiro, i banditi erano pronti per questa evenienza e si erano portati dietro i chiodi a tre punti, proprio per garantirsi la fuga. Si tratta dunque di una banda esperta in questo genere di operazioni. Ma ora le indagini dei carabinieri sono in corso, per tentare di dare un nome ai responsabili del tentato furto. Intanto, la segnalazione del cittadino e la tempestiva risposta dell’Arma hanno evitato il danno.