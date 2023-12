Tentata estorsione. A processo 33enne

Per un fatto che sarebbe avvenuto dieci anni fa, un romeno sarà processato a gennaio del 2025. L’accusa mossa a carico di Bogdan Costantin Marchitan, 33enne residente a San Severino, è di aver tentato di estorcere dei soldi a un minorenne, ma lui nega tutto. Secondo l’accusa l’uomo, con altri quattro complici, avrebbe preso di mira un ragazzino, bloccato in un vicolo di Tolentino a dicembre del 2013. I cinque lo avrebbero minacciato con un coltello, pretendendo che lui tirasse fuori 50 euro, altrimenti lo avrebbero ammazzato.

L’estorsione però non sarebbe riuscita, e alla fine Marchitan sarebbe stato individuato e accusato di quel tentativo. Ieri sulla vicenda si è tenuta l’udienza preliminare, in tribunale a Macerata. Accogliendo la richiesta del pubblico ministero Stefania Ciccioli, il giudice Claudio Bonifazi ha rinviato a giudizio il 33enne: la prima udienza si terrà a gennaio 2025. Il romeno comunque, difeso dall’avvocato Francesco Perfetti, respinge ogni accusa, assicura di non aver mai minacciato alcuno, men che meno per 50 euro, e sostiene di essere stato tirato in ballo da altri pur non avendo avuto nulla a che fare con l’episodio. Nel processo potrà dare la sua versione su quanto accaduto.