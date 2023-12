Tentata estorsione, assolto il 32enne Mati

Accusato di appropriazione indebita e tentata estorsione, incassa un’altra assoluzione Marsel Mati, 32enne di origini albanesi residente a Tolentino. La presunta vittima ha ritirato la querela. Il fatto era successo tra dicembre 2018 e il gennaio seguente. Secondo l’accusa Mati, con la sua impresa edile, avrebbe noleggiato una piattaforma cingolata per tre giorni. Poi però si sarebbe rifiutato di restituire il macchinario al proprietario, un civitanovese. Gli avrebbe anzi chiesto 3mila euro per rivelargli dove avesse nascosto la piattaforma. Ma l’imprenditore lo aveva denunciato, facendo partire le indagini. Così Mati era finito sotto processo con le accuse di appropriazione indebita e tentata estorsione. In tribunale però il civitanovese ha spiegato che il ricatto era avvenuto per telefono; lui pensava che a parlare fosse l’albanese, perché l’argomento era la piattaforma noleggiata da lui. Ma di questa questione erano informati anche altri, dunque il civitanovese non poteva essere certo che a chiedere i 3mila euro fosse stato proprio Mati. Inoltre, a un certo punto l’imprenditore ha ritirato la querela. Ieri mattina, nell’ultima udienza, il giudice Domenico Potetti ha dunque scagionato l’imputato. Per quanto riguarda l’accusa di appropriazione indebita, per mancanza di querela; per la tentata estorsione l’albanese è stato assolto con la formula più ampia, "per non aver commesso il fatto". L’assoluzione è stata chiesta anche dalla procura, oltre che dai difensori, gli avvocati Vando Scheggia e Giancarlo Giulianelli. "Dopo un lungo iter processuale anche la procura si è resa conto del fatto che non c’era alcuna prova contro Marsel Mati – ha commentato l’avvocato Giulianelli –. La tesi che avevamo sostenuto fin dall’inizio si è dimostrata corretta". Mati di recente è stato assolto anche dall’accusa di tentato omicidio, per un episodio avvenuto dieci anni fa, ma è stato condannato a tre anni per un’altra estorsione a due imprenditori. È inoltre sempre sotto inchiesta per le presunte truffe con i lavori del 110 per cento.