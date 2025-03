"Tentata estorsione e rapina dopo la partita a carte tra amici"

La partita a carte tra amici finisce con le accuse di tentata estorsione, rapina e lesioni. Nei guai un 44enne di Sarnano, Michele Cardinali, che ieri è stato rinviato a giudizio.

I fatti contestati sarebbero avvenuti l’8 gennaio del 2024, alla fine di una partita a carte tra amici. Il 44enne avrebbe minacciato un 55enne residente ad Amandola, dicendogli che se non avesse provveduto a dargli i soldi, e in particolare la somma di 2mila euro, avrebbe fatto passare dei guai a lui e alla sua famiglia. Denaro preteso senza alcun motivo, secondo quanto avevano ricostruito i carabinieri nel corso delle indagini. Inoltre l’imputato, dopo essersi impossessato del portafoglio del 55enne e dei soldi in contanti contenuti all’interno, mille euro, avrebbe minacciato e usato violenza nei confronti della vittima per assicurarsi la somma sottratta, colpendolo con un violento schiaffo sul volto, minacciandolo con una bottiglia di vetro impugnata dalla parte del collo e colpendolo nuovamente con un altro schiaffo al volto, facendolo cadere sopra a una sedia. Il 55enne era andato al pronto soccorso, dove aveva avuto la progosi di un mese per le conseguenze degli schiaffi, e dove poi erano arrivati i carabinieri del Nucleo operativo di Tolentino. I militari del Norm e i colleghi della stazione dei carabinieri di Sarnano avevano subito avviato le indagini per ricostruire i fatti.

Ieri mattina in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza preliminare, davanti al giudice Daniela Bellesi. Come chiesto dal pubblico ministero Rosanna Buccini, il sarnanase è stato rinviato a giudizio e la prima udienza è stata fissata per il 4 giugno.

L’imputato, che nega le accuse, è difeso dall’avvocato Gianni Antonelli; la parte offesa era assistita in aula dall’avvocato Sonia Savi, in sostituzione del collega Francesco Paolo Conti.

