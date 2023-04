Tentata rapina, 33enne patteggia

Pensava di fare un po’ di spesa a costo zero, e invece si è ritrovato con una pena di un anno e quattro mesi di reclusione per tentata rapina. È finito così ieri il processo a Kol Prendi, 33enne residente ad Appignano, per il fatto commesso l’11 giugno del 2022 al Corridomnia. L’uomo era entrato da "Risparmio Casa" e, pensando di non essere visto, aveva infilato nelle tasche e nel marsupio due confezioni di shampoo, due di protezione solare, una di crema per il corpo, due paia di calzini e un caricabatterie, merci per un valore totale di 53 euro; forse interpretando in modo troppo rigoroso il nome del negozio, l’albanese aveva provato a uscire senza pagare. Ma alla porta era stato fermato da una guardia privata. Per liberarsene, Kol aveva estratto un coltellino, ma la guardia privata lo aveva bloccato prima che riuscisse a estrarre la lama, erano state chiamate le forze dell’ordine e il 33enne era stato denunciato per tentata rapina. Ieri mattina per lui si è tenuta l’udienza preliminare, davanti al giudice Claudio Bonifazi. L’avvocato Manuela Costantini ha chiesto di patteggiare la pena, che è stata concordata con il pm Vincenzo Carusi a un anno e quattro mesi con il beneficio la sospensione condizionale.

