Tentata rapina in pizzeria, tre arrestati

Alla fine è scattato l’arresto per i tre componenti della banda di rapinatori che sabato hanno tentato un colpo nella pizzeria Sabrina di contrada Girola, nel Fermano. I poliziotti, ieri, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di misure cautelari, emessa dal tribunale di Fermo su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di tre giovani, un ragazzo e una ragazza di Macerata e uno di Fermo, resisi responsabili del reato di tentata rapina aggravata in concorso. Sabato pomeriggio sulla linea di emergenza era giunta la segnalazione di un tentativo di rapina, compiuto da tre giovani italiani, ai danni del proprietario di una pizzeria di Fermo. Uno dei tre, con volto travisato ed armato di coltello, era entrato nel locale con l’intento di compiere una rapina, proposito che non era andato a buon fine grazie anche alla prontezza della titolare della pizzeria che era riuscita a mettere in fuga il rapinatore, il quale si era allontanato a bordo di un’utilitaria con targa coperta da un telo dove ad attenderlo c’erano due complici. Raccolta la segnalazione, gli agenti si erano messi immediatamente alla ricerca del veicolo, individuandolo poco dopo, in un parcheggio del un centro commerciale Il Girasole di Campiglione di Fermo, senza nessuno a bordo. I poliziotti hanno atteso i malviventi. Durante la perquisizione era stato trovato il coltello utilizzato nella tentata rapina e gli abiti utilizzati da chi aveva fatto irruzione in pizzeria. Il gip di Fermo ieri ha emesso un’ordinanza di misura cautelare: il fermano di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e condotto in carcere. Per un 22enne, già gravato da precedenti di polizia e una 18enne incensurata, entrambi maceratesi, sono stati disposti i domiciliari e l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Il questore ha emesso anche la misura di prevenzione del foglio di via e divieto di ritorno nel comune di Fermo per un anno.

Fabio Castori