Tentata rapina in tabaccheria, 57enne condannato a 22 mesi

Per la tentata rapina alla tabaccheria di Montemorello a Recanati, è stato condannato a un anno e dieci mesi di reclusione Roberto Rossi, 57enne di Porto Recanati. Il fatto era successo poco prima delle 13 il 9 maggio 2019. Con cappuccio, maschera sul viso e un coltello in mano, un uomo si era presentato nella tabaccheria in centro e rivolgendosi alla titolare e a un cliente aveva chiesto soldi. Aveva raggiunto e aperto il registratore di cassa, ma la commerciante e il cliente avevano iniziato a urlare chiedendo aiuto, richiamando l’attenzione di passanti e altri commercianti. Così il rapinatore era stato messo in fuga, prima che potesse prendere qualcosa. Una persona lo aveva anche inseguito per un po’, ma tra i vicoli intorno all’ospedale il malvivente era riuscito a far perdere le tracce. Le indagini avevano permesso di individuare un’auto, ritenuta quella usata dal rapinatore. Si era risaliti al proprietario, la cui foto era stata anche riconosciuta da un testimne. Ma l’indagato aveva dimostrato di aver venduto la vettura e di avere un alibi, per il giorno della rapina. Così si era arrivati a Rossi, che avrebbe avuto l’auto. Come prova, era stato indicato anche il fatto che il suo cellulare aveva agganciato le celle di Porto Recanati al momento della rapina, dunque era in zona; ma lui si era difeso spiegando di vivere a Porto Recanati: il suo telefono era sempre lì. Ieri per lui si è tenuto il processo con il rito abbreviato, in tribunale a Macerata. Di fronte alle prove indiziarie e poco univoche, non solo l’avvocato difensore Massimo Migliorelli ma anche il pm Enrico Riccioni hanno chiesto l’assoluzione dell’imputato. Ma il giudice dell’udienza preliminare Giovanni Manzoni ha ritenuto provata l’accusa e ha condannato Rossi a un anno e dieci mesi con la condizionale. Una volta lette le motivazioni della sentenza, l’avvocato Migliorelli valuterà l’appello.

Paola Pagnanelli