Tentata violenza sessuale, operaio a processo

La prende per i fianchi e le dà un bacio sulla guancia: un tecnico delle caldaie finisce nei guai. L’uomo, un sessantenne dell’entroterra maceratese, è accusato di tentata violenza sessuale nei confronti di una giovane cliente. L’episodio è avvenuto nel settembre del 2022 in una abitazione di San Ginesio, dove il tecnico insieme con un suo collega si era recato, un pomeriggio, per un effettuare un controllo su una caldaia che non funzionava correttamente.

Nell’abitazione, in quel momento, si trovavano la vittima, una giovane straniera poco più che ventenne, e i suoi familiari, che avevano fatto richiesta di assistenza ai tecnici. Secondo quanto sostiene l’accusa, l’uomo alla vista della ragazza le avrebbe prima fatto un apprezzamento poi, poco dopo, rimasto per caso da solo con lei, nel pianerottolo dell’appartamento, in maniera inaspettata l’avrebbe stretta ai fianchi con un braccio, baciandola sulla guancia e tentando di farsi baciare da lei. La ragazza si era subito allontanata e si era rifugiata in camera. In un primo momento, presa dalla paura e dalla vergogna, non avrebbe detto nulla ai suoi familiari di quello che era successo. Ma poi soltanto in seguito, profondamente turbata da quanto accaduto, aveva avuto il coraggio di raccontare quello spiacevole episodio.

Ieri il processo in tribunale a Macerata, che vede imputato il professionista, è stato rinviato al 28 gennaio, quando verranno ascoltati sia l’uomo che la giovane vittima.

Il tecnico sessantenne è difeso dagli avvocati Giovanni Lauriola e Simone Mancini, mentre la giovane straniera, che si è costituita parte civile, è difesa dall’avvocato Olindo Dionisi.