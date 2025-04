Tentato furto al pub: "Servono le telecamere"

La scorsa notte, il pub Green Door di Porta San Domenico a Recanati è stato vittima di un tentativo di furto. Un individuo, con pochi strumenti e ancora meno esperienza, ha cercato di forzare la porta di ingresso. Tuttavia, il tentativo è stato sventato dalla solidità della storica porta del pub. "Sabato, tornando al Green dopo il giorno di chiusura mi sono accorto che la serratura non si apriva" ha raccontato il titolare Luca Falaschini. "Ho subito capito che qualcuno aveva tentato di forzare la porta. Sembrava più il gesto di un poveraccio che di un ladro professionista, e per fortuna la porta ha tenuto, come sempre". Secondo Falaschini, il malintenzionato avrebbe usato un piede di porco, cercando di sollevare la porta dal basso, convinto che fosse chiusa con un vecchio chiavistello. Il danno è stato minimo e facilmente riparabile, e il titolare ha scelto di non sporgere denuncia né di avviare la pratica per l’assicurazione.

L’episodio, purtroppo, riporta l’attenzione sulla sicurezza di locali e aree pubbliche, tema che il titolare del Green Door ha già sollevato in passato. "Il danno è stato limitato, ma è sempre un fastidio affrontare situazioni del genere – ha sottolineato –. In più occasioni ho raccomandato l’installazione di telecamere su tutti i varchi della città per monitorare ingressi e uscite: potrebbero fare la differenza nel prevenire episodi come questo, e per garantire più sicurezza a tutti". Le porte di ingresso alla città, comprese quelle dei giardini pubblici che hanno un accesso dalla circonvallazione, sono ben 11. Alcune, come Porta Marina, Porta Nuova e quella di via Primo Luglio, sono già munite di videosorveglianza, anche per controllare la Ztl. Nonostante l’incidente di lieve entità, la richiesta di maggiore sorveglianza resta valida, soprattutto in un’area frequentata come Porta S. Domenico, dove la sicurezza dovrebbe essere una priorità per le autorità locali.

Antonio Tubaldi