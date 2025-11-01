Tentato furto al supermercato. Scatta l’allarme e il colpo fallisce

Un ladro scaltro ha provato a mettere a segno un furto al supermercato Tigre Amico, in centro storico. Ma per fortuna il sistema di controllo dei frigoriferi ha dato l’allarme facendo saltare i piani del malintenzionato.

Il fatto è avvenuto domenica scorsa. "Alle 7.45 – racconta il titolare, Massimo Morresi – ci è arrivata una segnalazione dal sistema che gestisce da remoto i nostri frigoriferi, per l’assenza di corrente elettrica. Siamo andati subito a controllare, e abbiamo scoperto che i contatori, che si trovano nell’ingresso di un edificio vicino, erano stati manomessi. L’antifurto del supermercato ha una batteria, che gli consente comunque di funzionare per alcune ore in caso di assenza di energia elettrica, ma per quella notte le batterie si sarebbero scaricate, l’allarme sarebbe stato fuori uso e il ladro avrebbe potuto agire indisturbato".

Oltre al controllo a distanza sui frigoriferi, il supermercato ha anche un efficientissimo sistema di videosorveglianza, che non è stato disattivato dal distacco della corrente dell’impianto principale. E così, pochi istanti dopo il black out, dai filmati si vede benissimo un maceratese avvicinarsi alle porte e controllare la situazione all’interno del supermercato, dove tutti le luci erano spente. In quei momenti, è l’unico a passare davanti all’attività.

Questo materiale è stato consegnato ai carabinieri, nel momento in cui il titolare ha denunciato quanto accaduto. Dalle immagini delle telecamere si vede benissimo chi sia l’uomo che passa davanti al supermarket, per altro soggetto già noto per episodi analoghi. L’ipotesi è che il maceratese abbia capito dove fossero i contatori del Tigre, e che quella mattina abbia atteso che qualche residente uscisse di casa per intrufolarsi nel palazzo e mettere ko l’impianto elettrico del negozio, con l’idea di entrare in azione di notte, quando in zona non ci sarebbe stata molta gente in giro. Il progetto è andato a monte, per fortuna, ma l’attenzione dei titolari del Tigre resta altissima. Purtroppo spesso il supermercato subisce piccoli furti di merce, rilevati anche dalla videosorveglianza interna. Anche l’altro pomeriggio sono stati chiamati i carabinieri, per fermare un ragazzino che aveva nascosto della merce nello zaino. Nel caso di domenica però si trattava di un furto organizzato e preparato con cura, e che avrebbe causato danni maggiori al negozio in termini di refurtiva e di impianti da riparare.