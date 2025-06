Tentato furto alla "Casa della bicicletta"

Colpo fallito nella notte tra domenica e lunedì, a Recanati, nel cuore del centro storico. Un ladro ha cercato di introdursi nel negozio "La casa della bicicletta" in corso Persiani, a pochi metri da piazza Leopardi. Ma il tentativo è andato a vuoto grazie alla resistenza dell’ingresso blindato.

Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri l’autore – con tutta probabilità un uomo solo – ha tentato di forzare la porta d’ingresso dell’attività armato di mazzetta e strumenti da scasso. La titolare, Valentina Cagnoni, ha raccontato di aver trovato evidenti segni di danneggiamento sulla serratura, dove è rimasta incastrata anche la punta spezzata di un trapano. "Ha fatto un gran rumore – racconta – ma non è riuscito a entrare. Dopo il primo tentativo si è fermato, forse temendo di essere sentito dai residenti".

La porta, rinforzata con vetro antisfondamento e serrature potenziate, ha retto l’urto anche perché il sistema di allarme, presente nel negozio, si sarebbe attivato solo in caso di effrazione effettiva. Una telecamera interna, sempre accesa, non ha potuto riprendere nulla poiché il ladro non è riuscito a entrare.

Il punto debole, però, resta la sorveglianza esterna. L’area in cui si trova il negozio si colloca infatti in un cono d’ombra del sistema cittadino di videosorveglianza: le telecamere più vicine sono poste all’inizio di corso Persiani e alla sua fine, nei pressi della sede della Bcc, troppo distanti per offrire riprese utili per quella zona. Vista l’ora tarda e la scarsa presenza di passanti o auto, le immagini registrate potrebbero, comunque, aiutare a identificare eventuali mezzi e pedoni in transito. Le forze dell’ordine seguono una pista: potrebbe trattarsi di una vecchia conoscenza del posto, nota per piccoli furti e specializzata proprio nel rubare biciclette da rivendere rapidamente grazie a ricettatori fidati. Non si tratta, a quanto sembra, di un caso isolato. Cagnoni segnala infatti altri episodi avvenuti recentemente nella stessa zona, come il doppio tentativo di intrusione in un garage, in località Le Grazie, adibito a deposito di auto d’epoca. Nel secondo assalto i ladri sono riusciti ad asportare pezzi di ricambio, presumibilmente attratti dal valore dei componenti. "Forse sono ragazzini, ma il danno che fanno è reale" commenta la titolare. Intanto la denuncia è stata regolarmente presentata ai carabinieri di Recanati.

Tra i commercianti del centro storico cresce il malcontento: chiedono maggiori controlli notturni e una copertura più efficace del sistema di videosorveglianza, per evitare che il cuore della città resti esposto ai malintenzionati. Ultimamente un tentativo di effrazione c’è stato anche ai danni del pub Green Door di via Porta San Domenico, sempre a due passi da piazza. Il titolare ha chiesto che vengano installate telecamere nei diversi varchi di accesso al centro storico.

Asterio Tubaldi