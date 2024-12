Tentato furto alle elementari

Tentano di intrufolarsi nella scuola elementare, ma scatta l’allarme e arriva la polizia. Nel mirino di ignoti è finito il plesso di via Lotto, a Santa Maria Apparente. L’allarme è scattato intorno alle 21.30. Qualcuno ha tentato di entrare dopo aver manomesso le serrature delle due porte. I malintenzionati sono riusciti ad aprire quella principale, ma hanno fatto scattare l’allarme. Così hanno pensato bene di scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, senza riuscire a portare via niente. Sul posto è accorsa la volante del commissariato. Gli agenti hanno effettuato il sopralluogo, ma dei malviventi non c’era giù più traccia.

Chiara Marinelli