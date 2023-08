Tentato furto in una casa inagibile: denunciato

di Lucia Gentili

Sorpreso in una casa inagibile, cerca di allontanarsi a bordo di uno scooter, ma viene prontamente fermato dai militari a seguito della segnalazione di un cittadino. È finito nei guai, denunciato per possesso di strumenti idonei allo scasso e per tentato furto in abitazione, un cinquantacinquenne della zona. L’episodio è avvenuto durante la settimana di Ferragosto, nel pomeriggio di domenica 20; secondo le ricostruzioni, un tolentinate ha chiamato il 112 dando l’allarme: un uomo era entrato all’interno di un edificio dichiarato inagibile a seguito del sisma e in fase di ristrutturazione, vicino all’ufficio postale, in centro storico. Vistosi scoperto, questi ha tentato di fuggire su uno scooter, ma è stato prontamente intercettato dai militari inviati sul posto dalla centrale operativa di Tolentino. I carabinieri, impiegati in centro proprio per prevenire reati contro il patrimonio con particolare attenzione agli immobili inagibili a causa del terremoto, hanno proceduto alla perquisizione del cinquantacinquenne, trovato in possesso di un grimaldello e di un cilindro pneumatico utilizzato per lo scasso delle serrature. Inoltre la pattuglia, nelle vicinanze dell’abitazione segnalata hanno scoperto pure del materiale ferroso, grondaie e rame smontati e accantonati poco prima dall’indagato che, da quanto emerso, sarebbe stato visto dal testimone anche sul tetto dell’immobile. Questo l’esito dell’attività d’indagine dei carabinieri dell’aliquota radiomobile. Continua il giro di vite da parte dell’Arma con un aumento dei controlli, soprattutto nelle zone più colpite.