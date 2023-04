Tentato furto nella chiesa di San’Agostino

Non si arrestano le incursioni in chiesa dei ladri con grande disperazione dei parroci. Domenica scorsa, giorno delle Palme, i malviventi, che ormai non sembrano tanto curarsi di essere individuati, hanno tentato di forzare le cassettine delle elemosine a Cristo redentore, il giorno dopo è toccato alla chiesa di Sant’Anna ricevere la visita dei ladri che si sono poi spostati nella chiesa di Sant’Agostino, tutti edifici religiosi che si trovano nel cento storico. Si sono trattati fortunatamente solo di tentativi di furto perché, sulla base delle precedenti esperienze, i responsabili dei diversi luoghi di culto si sono dotati nel frattempo di cassettine, per raccogliere le elemosine, più robuste e a prova di scasso. Per cui i ladri, non potendo armeggiare a lungo nel vano tentativo di aprire i contenitori delle elemosine, essendo la chiesa frequentata da fedeli, finiscono per desistere ed andarsene a mani vuote. Ma dietro di loro lasciano sempre, comunque, parecchi danni. La cosa inspiegabile è che ormai in questi edifici religiosi sono operative diverse telecamere dalle cui immagini sono evidenti e facilmente identificabili i malviventi. Perché allora non si fa nulla contro di loro? A detta di tanti servirebbero maggiori più controlli e interventi.