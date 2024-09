Tentato omicidio a Gagliole (Macerata), tenta il suicidio e accoltella i genitori: gravissimo il padre

Gagliole (Macerata), 6 settembre 2024 - Accoltella il padre e la madre e poi si ferisce. È successo intorno alle 15 a Gagliole (Macerata), in pieno centro storico, di fronte alla Rocca Varano.

Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo del posto, 23 anni, stava cercando di ferirsi con un coltello quando prima la madre (60 anni) poi il padre (di 65) sono intervenuti per fermarlo e lui, in preda probabilmente a un raptus, li ha accoltellati.

I vicini di casa, sentendo le grida strazianti, hanno fatto scattare l’allarme. Il padre è il più grave dei tre: ha riportato lesioni da taglio a torace e addome ed è stato operato a Torrette in prognosi riservata. Ma anche madre e figlio sono stati trasportati in ospedale dove il giovane si trova ora in stato di arresto. La prima è ricoverata in ospedale a Camerino e non sarebbe in pericolo di vita, più gravi le condizioni del giovane aggressore per le ferite alla trachea.

Sul posto uno spiegamento di forze: i carabinieri di Camerino e Matelica, lo stesso comandante della Compagnia, il capitano Angelo Faraca, tre ambulanze e Icaro. Il padre del ragazzo, in gravi condizioni, è stato portato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona.

Il giovane sarebbe stato trovato in casa fuori di sé, mentre urlava disperato. La Scientifica sta effettuando il sopralluogo. Da capire le cause del gesto.