Tentato omicidio ai giardini. Coltellate a un giovane, in due finiscono a processo

Accoltellamento ai giardini Diaz, rinviati a giudizio due giovani del Gambia, Mohamed Camara, 26 anni, e Mahmoud Darboe, 25 anni. Sono accusati di tentato omicidio, lesioni permanenti al viso e rapina. L’episodio di violenza era avvenuto la notte del 28 agosto scorso. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Rosanna Buccini, i due, in concorso tra di loro, avrebbero colpito un 26enne algerino con un coltello con lama a punta (a colpirlo materialmente sarebbe stato Darboe) alla schiena. Il fendente avrebbe perforato prima i vestiti fino a raggiungere il polmone. Inoltre, il giovane sarebbe stato colpito con la stessa lama, nel frattempo passata nella mani di Camara, con un fendente in corrispondenza del volto e della bocca, provocando uno sfregio permanente al viso. Ai due viene contestato anche il reato di rapina. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso, infatti, che l’algerino quella notte si trovava ai giardini Diaz insieme a un amico, quando all’improvviso era stato richiamato dalle urla di un altro compagno. I due giovani allora erano accorsi in aiuto di quest’ultimo, il quale sarebbe stato aggredito dai due gambiani nel tentativo di sottrargli una bicicletta. Il 26enne era stato soccorso dal personale medico e sanitario del 118, dopo essersi accasciato al suolo, ed era finito all’ospedale in prognosi riservata. Le indagini da parte dei carabinieri erano scattate la notte stessa, quando una pattuglia del Radiomobile era intervenuta ai Giardini Diaz su segnalazione di una rissa. I due gambiani erano stati arrestati e posti ai domiciliari, dove si trovano attualmente. Ieri in tribunale a Macerata i due sono stati rinviati a giudizio dal gup Daniela Bellesi. Mohamed Camara è difeso dall’avvocato Levino Cinalli, che ha chiesto la revoca dei domiciliari o comunque una misura meno afflittiva, mentre Mahmoud Darboe è difeso dall’avvocato Ilenia Catalini. L’algerino accoltellato si è costituito parte civile, assistito dall’avvocato Raffaella Cesari (nella foto). I due gambiani sono stati rinviati a giudizio e il processo si aprirà il 29 aprile.