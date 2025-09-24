Tentato omicidio, condannato a sette anni

Una coltellata alla schiena dopo un diverbio: condannato a sette anni Giancarlo Ricottini, il 63enne di Pieve Torina accusato di tentato omicidio dopo aver colpito un cacciatore 46enne di Fiuminata, Luca Donati. L’episodio era avvenuto alle 17.30 dell’11 aprile scorso, in località Fiume a Pieve Torina. Donati era andato ad addestrare i cani da caccia in un’area che viene affittata dai cacciatori proprio per questo scopo.

Aveva portato con sé il figlio di 6 anni, un amico 76enne e c’era anche un’altra persona. Ma a un certo punto, secondo quanto ricostruito dall’accusa, sarebbe arrivato Ricottini, con tre cani maremmani, e avrebbe chiesto loro di andarsene, rivolgendosi in modo minaccioso al 76enne. Donati, a quel punto, si era avvicinato per difendere l’amico tenendo il figlio per mano, convinto che non potessero esserci pericoli. E invece Ricottini, ancora secondo l’accusa, avrebbe estratto una pattada, il coltello sardo, e lo avrebbe colpito al torace mentre era di spalle. Se avesse raggiunto il polmone, per l’aggredito non ci sarebbe stato scampo. Il fendente, inferto con una lama di nove centimetri particolarmente affilata, avrebbe potuto provocare lesioni mortali.

La lama, come è emerso anche dalla consulenza svolta dal medico Fabio Frascarelli Gervasi e chiesta dalla procura, ha perforato il gilet tecnico antistrappo e una maglietta di cotone prima di penetrare nella parte posteriore dell’emitorace sinistro, lasciando indenni per puro caso polmone e vasi arteriosi e venosi, la cui lesione avrebbe potuto determinare la morte rapida per choc emorragico. Ieri in tribunale a Macerata l’uomo, difeso dagli avvocati Calogero Talluto e Margherita Turchetti, è stato condannato a sette anni per tentato omicidio. Il pm in aula, Rosanna Buccini, aveva chiesto la condanna a otto anni. Donati si è costituito parte civile con l’avvocato Paolo Rossi. "Ci vuole tempo per rimarginare questa ferita, descrivere l’accaduto fa ancora male – ha commentato Donati –, ma con il mio bambino ne siamo venuti fuori insieme. Lui è piccolo, pare che al momento non ha subito conseguenze, ma non è detto. Comunque giustizia è stata fatta".