Tentato omicidio in centro Coltellata a un pizzaiolo: sconterà la pena in carcere

di Paola Pagnanelli

Condannato per il tentato omicidio vicino allo Sferisterio nel 2017, ora sconta la pena nel carcere di Fermo il 34enne Klodian Falli, albanese da tempo residente in città. Mercoledì mattina i carabinieri della stazione di Macerata lo hanno rintracciato e arrestato, in forza di un ordine di carcerazione che era stato emesso per lui a febbraio dalla Corte di appello. I giudici avevano unificato una serie di condanne, delle quali alla fine deve ancora scontare tre anni, quattro mesi e 6 giorni, oltre a dover pagare una pena pecuniaria di 9.400 euro. Per questo ora il 34enne si trova nel carcere di Fermo. L’episodio di cui deve rispondere era avvenuto la notte dell’8 dicembre 2017. Falli aveva dato una coltellata a un pizzaiolo incrociato per strada, ferendolo all’avambraccio e al torace e raggiugendo un polmone: la vittima aveva rischiato di morire per quell’aggressione. In seguito era emerso che l’albanese con alcuni amici aveva fatto apprezzamenti sulla ragazza che era con il maceratese, e mentre la coppia si allontanava Falli l’aveva raggiunta e aveva aggredito il pizzaiolo alle spalle. Il 34enne, che si era consegnato spontaneamente in caserma qualche ora dopo, aveva dato una versione opposta, dicendo di essere lui quello che era stato aggredito. Ma alla fine è stato condannato e ora deve scontare la sentenza.

I carabinieri della Compagnia di Macerata in questi giorni hanno intensificato le attività di controllo con numerosi servizi preventivi. Grazie a questi, i militari del Nucleo radiomobile hanno denunciato tre persone per guida in stato di ebbrezza alcolica. Lunedì ad Apiro, in piazza Battisti, una gazzella del pronto intervento ha fermato un’auto il cui conducente, uno jesino di 32 anni, sembrava reduce da una bella bevuta. Con l’etilometro infatti è stato accertato che aveva un tasso alcolemico di 1: patente ritirata per lui. Mercoledì invece a Macerata, in viale Don Bosco, alle 2 di notte è stata controllata una 38enne maceratese, anche lei al volante. La verifica con l’etilometro ha riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,03 grammi per litro, e anche a lei è stata ritirata la patente. Alle 5 poi, in via Cluentina, un 44enne di Sarnano è stato visto procedere con l’auto con una andatura irregolare: aveva un tasso alcolemico di 1,26 gl. La sua patente è stata ritirata, ma per lui è scattata la denuncia ulteriore per guida con patente revocata. La sua auto è stata affidata a una persona sobria.

Infine, il Nucleo radiomobile ha segnalato alla prefettura un 24enne del Gambia, come assuntore di stupefacenti. Il ragazzo era stato fermato domenica mattina vicino ai giardini di via Isonzo, nei pressi di via Piave; aveva 0,34 grammi di marijuana.