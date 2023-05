"Tentato omicidio in centro" Slitta la sentenza per Pintucci

Slitta al 14 giugno la sentenza per Omar Pintucci, il 47enne recanatese accusato di tentato omicicio aggravato dai motivi di odio razziale di un 22enne marocchino. Il fatto era successo in centro, in via Alemanni, la notte del 30 luglio scorso. Pintucci ha chiesto il processo con il rito abbreviato, condizionato all’esame di una donna che, quella sera, sarebbe stata con lui e avrebbe dovuto confermare la sua versione, e cioè che era stato il marocchino ad aggredirlo per primo, quando Pintucci era passato vicino al bar. Citata una prima volta, la donna non si era presentata in aula; era stato disposto l’accompagnamento coattivo, e grazie a questo ieri è venuta in tribunale a Macerata ed è stata sentita dal giudice dell’udienza preliminare Domenico Potetti. Tuttavia non ha potuto dire molto su quella sera: ha assicurato infatti di non aver assistito ad alcuna aggressione o provocazione dall’uno sull’altro, non sapeva nulla di quello che era successo tra l’imputato e la parte offesa, non aveva sentito nessuno insultare l’altro. Il processo è stato rinviato dunque al 14 giugno, quando sarà pronunciata la sentenza. Pintucci, che è difeso dall’avvocato Donato Attanasio (nella foto), è tuttora in carcere. Il marocchino, parte civile con l’avvocato Damiano Corsalini, dopo essere stato ricoverato a Torrette in condizioni critiche, per le coltellate ricevute, si è ripreso e ora sta bene.

Paola Pagnanelli