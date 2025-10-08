Tentato omicidio in via Roma. Sotto processo un 25enne

Accusato di aver colpito a coltellate un connazionale in via Roma, è finito sotto processo per tentato omicidio un 25enne peruviano, Jesus Alberto Ramirez Flores. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta la prima udienza del giudizio che vede il peruviano imputato per un episodio avvenuto lo scorso 16 febbraio, intorno alle 2.30 in via Roma, non lontano dal Monumento ai caduti.

Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Francesco Carusi, il 25enne avrebbe colpito diverse volte un suo connazionale di 51 anni, anche lui residente a Macerata, con un coltello dalla lama lunga circa venti centimetri. Un fendente lo aveva raggiunto al fianco sinistro, una seconda coltellata in direzione del capo, ferendo in maniera superficiale il cuoio capelluto, una terza alla parte superiore dell’addome e una quarta all’avambraccio destro. La vittima aveva avuto una pronta reazione ed era riuscita a schivare parzialmente il fendente diretto alla testa. Il 51enne, dopo la segnalazione al numero delle emergenze da parte di alcune persone che erano in strada in quel momento, era stato soccorso dal personale medico del 118 e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Da lì, poco dopo, era stato poi trasferito all’ospedale di Torrette ad Ancona, in condizioni gravi. Sul posto era intervenuta la polizia. Gli agenti avevano trovato il 25enne steso a terra con gli abiti sporchi di sangue. Dopo le rapide indagini eseguite dal personale della squadra Volante insieme ai colleghi della Mobile il 25enne era stato arrestato, accusato di tentato omicidio. Deve rispondere anche del reato di porto di armi o oggetti atti a offendere. Davanti al giudice per le indagini preliminari Daniela Bellesi del tribunale di Macerata, nell’udienza di convalida, il 25enne, difeso dall’avvocato Stefano Pilato, si era giustificato dicendo di essere stato aggredito, di non avere fatto niente e di non conoscere nemmeno quell’uomo ferito in strada. Ieri in tribunale a Macerata si è aperto il processo. Il 51enne si è costituito parte civile, assistito dall’avvocato Marco Fabiani. La prossima udienza è stata fissata per il 25 novembre, quando saranno sentiti persona offesa e due testimoni.

Chiara Marinelli