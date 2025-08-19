Tentato omicidio. Incastrati dai tatuaggi. Un arresto nel maceratese

Lo hanno riempito di calci e pugni, poi gli hanno dato una coltellata alla schiena: il ragazzo, appena 20 anni, originario della Tunisia, poteva morire e per questo i suoi aggressori, tutti pakistani, sono stati arrestati per tentato omicidio. Il tutto per uno scambio di persona. Domenica 4 maggio, dieci giovani hanno messo in atto nel parco della Montagnola a Bologna quella che doveva essere una spedizione punitiva contro il ragazzo in seguito a una discussione per la droga, ma hanno sbagliato ‘bersaglio’. E hanno massacrato una persona che non c’entrava nulla con i loro traffici. La banda era composta da dieci ragazzi: otto, di età compresa tra i 25 e i 29 anni, sono stati identificati e, di questi, tre sono stati portati in carcere. Uno, di 25 anni è stato fermato a Potenza Picena e portato in carcere a Montacuto, altri due sono stati portati nel carcere di Piacenza. Alcuni sono incensurati, altri hanno precedenti, uno per sequestro di persona. Si cercano gli altri cinque identificati (tre gravitano sulla zona di Modena, con domicili ’precari’) e allo stesso tempo si lavora per dare un nome e un cognome ai due restanti componenti della banda.

Dopo complesse indagini della Squadra Mobile di Bologna, guidata da Guglielmo Battisti, gli aggressori sono stati individuati grazie alle immagini delle telecamere e ai video pubblicati sui social, su Tik Tok in particolare, in cui si vedono nel parco Novi Sad, nel centro di Modena, mentre si vantano ed esultano per l’aggressione andata a buon fine: il gesto della vittoria, poi uno di loro mima una pistola che spara. Ad incastrare la banda, anche il tatuaggio con il kalashnikov di uno di loro, sul collo in verticale, proprio sotto l’orecchio, un tassello importante con cui sono riusciti a identificare il ragazzo e quindi altri del gruppo. Il gip Maria Cristina Sarli ha disposto per otto di loro la custodia in carcere, chiesta dal pm Manuele Cavallo. Quel pomeriggio, attorno alle 14.30, il gruppo entra in azione alla Montagnola: prende a calci e pugni il 20enne, poi la coltellata. La loro fuga davanti al parco e il viaggio fino alla stazione di Modena, dove sono scesi, sono stati ricostruiti grazie alle immagini della videosorveglianza e ai filmati pubblicati dalla banda su Tik Tok. A terra, sul marciapiede, era rimasto il sangue del ragazzo, che era stato trasportato in ospedale e sottoposto a un intervento, con prognosi di 30 giorni. Da tempo la vittima è fuori pericolo e lavora. Ma è ancora caccia aperta ai due della banda ancora anonimi. "L’aggressione è frutto di un errore – spiega Battisti –, la vittima è stata scambiata per un altro connazionale magrebino. Due dei pakistani avevano avuto un pregresso diverbio con un connazionale della vittima. Le ferite riportate erano particolarmente gravi, tanto che per la coltellata alla schiena il ragazzo si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico, la sua vita era stata messa in pericolo. Tre (degli aggressori) sono stati trovati. Continua l’attività per rintracciare gli altri cinque destinatari di misura cautelare". "Si è trattato di una spedizione punitiva, peraltro con vittima sbagliata, per questioni di spaccio – le parole del vicario del questore, Amedeo Pazzanese –. Si deve lavorare sui fenomeni al più alto livello e non bisogna sottovalutare i movimenti legati alla spartizione del territorio o ad atti di ritorsione tra bande che si contendono le piazze dello spaccio".