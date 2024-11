Tentato omicidio, la 24enne torna libera

"Lo amo, non volevo ucciderlo. Stavamo litigando mentre tagliavo l’insalata, la coltellata è stata involontaria". Ha fornito dichiarazioni spontanee ed è stata collaborativa davanti al giudice la 24enne che domenica sera, nell’abitazione di Santa Maria Apparente, avrebbe colpito il compagno di 51 anni, civitanovese, ferendolo alla pancia con un coltello da cucina. Ieri in tribunale a Macerata l’udienza di convalida per la ragazza, arrestata con l’accusa di tentato omicidio. Il difensore della giovane, l’avvocato Fabiola Cesanelli, ha chiesto la derubricazione del reato in quello di lesioni personali. Il giudice per le indagini preliminari Giovanni Manzoni ha accolto la richiesta. Dopo la convalida, dsposti il divieto di dimora e il divieto di avvicinamento al 51enne, con il braccialetto elettronico. La 24enne dovrà stare a 500 metri di distanza dal compagno, e quattro volte a settimana dovrà recarsi negli uffici del commissariato. Il sostituto procuratore Vincenzo Carusi aveva chiesto la misura cautelare in carcere. Dal carcere femminile di Pesaro la donna ieri era in collegamento con il tribunale di Macerata, e al gip ha fornito dichiarazioni spontanee dicendo di non aver mai voluto uccidere il suo compagno, ma di amarlo. Quella sera i due stavano litigando animatamente per questioni di coppia e mentre tagliava l’insalata, gesticolando, la 24enne lo ha colpito alla pancia. Era stata lei, spaventata dal sangue, a chiamare i soccorsi e a indicare ai soccorritori la sala dove si trovava disteso l’uomo, al quale è legata da gennaio. Poi era stata arrestata dalla polizia. L’uomo era stato soccorso e portato al pronto soccorso di Civitanova Alta. Per lui dieci giorni di prognosi. La ferita, fortunatamente, era superficiale: la lama non era penetrata a fondo. Il 51enne civitanovese è assistito dall’avvocato Roberta Bizzarri. L’uomo di recente aveva querelato la compagna per maltrattamenti in famiglia, e la donna era stata allontanata da casa; ma poi i due si erano riappacificati, e il 51enne aveva deciso di riprendere con sé la compagna fino all’episodio di domenica sera.

Chiara Marinelli