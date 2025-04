"Tentato omicidio, nessun risarcimento per la vittima"

Due brutte storie, che s’intrecciano a distanza di pochissimi mesi, hanno generato confusione. Si tratta del proscioglimento di questi giorni del recanatese Omar Pintucci, difeso dall’avvocato Donato Attanasio, per presunte minacce e tentata violenza, vicenda che non ha nulla a che vedere con un episodio successivo per il quale Pintucci è stato condannato in via definitiva. In quella occasione, il 30 luglio 2022, Pintucci aveva accoltellato un ragazzo, ferendolo in più parti del corpo e anche nell’emitorace sinistro, in prossimità del cuore. Per questo fatto è stato condannato, con il rito abbreviato che comporta la riduzione di un terzo della pena, a 8 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi e dall’odio razziale, oltre che al pagamento di una provvisionale di 40mila euro in favore della giovane vittima, difesa dall’avvocato Damiano Corsalini.

"Nonostante la condanna al risarcimento – spiega l’avvocato Corsalini – a oggi la vittima non ha ancora ricevuto alcun ristoro da Pintucci, che sembra non mostrare alcuna forma di pentimento per il grave gesto compiuto e ciò potrebbe pesare negativamente sulle determinazioni del tribunale di sorveglianza di Ancona, relative all’eventuale richiesta del condannato di concessione di misure alternative alla detenzione". Le misure potrebbero scattare fra circa un anno, dopo aver scontato metà della pena inflitta dal tribunale.