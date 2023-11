Tenute Murola dedica un vino ’speciale’ ad Agar Bonati Sorbatti

Un brindisi ad Agar Bonati Sorbatti, prima ingegnere donna delle Marche nel 1923 e settima in Italia, con il vino a lei dedicato. L’idea è nata nelle cantine delle Tenute Murola che hanno lanciato l’edizione limitata "Agar Limited Edition", 100 bottiglie numerate, siglate a mano da Jurek Mosiewicz (nipote di Agar e oggi alla guida dell’azienda vitivinicola di famiglia) e accompagnata da un certificato di unicità, per celebrare i cento anni dalla laurea di una donna il cui messaggio e il cui esempio sono quanto mai attuali e carichi di significato ancora oggi. L’etichetta e il packaging, invece, sono stati realizzati dall’artista e illustratore Gianluca Folì. "Folì ha saputo interpretare la figura di mia nonna Agar in modo autentico e spontaneo, cogliendo appieno lo spirito di questa donna che ancora oggi è fonte di ispirazione per tutta la famiglia e verso la quale proviamo una profonda gratitudine – spiega Mosiewicz –. E’ stato bello accoglierlo nella nostra tenuta e ripercorrere con lui i momenti principali della storia di famiglia". "L’incontro con Agar inizia fra vecchie foto, odore di mosto e sapori di vigna autunnale. Intorno a me i segni di vite spese con amore, nel costruire un territorio nuovo che sappia raccogliere e valorizzare, ricco di storia e persone – racconta Folì –. Con queste sensazioni mi sono accostato nella creazione di un’immagine che potesse catturare la cura e la dedizione che donne e uomini hanno messo e mettono nel lavoro quotidiano". Di colore rosso rubino intenso con un’unghia appena granata, "Agar Limited Edition" è un vino "dotato di eleganza, struttura e intensità – spiegano dalla cantina –. Espressione piena della terra di appartenenza, nasce dalle uve del vigneto Levante, esposto al sole e alle brezze dolci del mare Adriatico: Sangiovese (80%) e Merlot (20%) si uniscono in una sinfonia, con ciliegia e altra frutta rossa che accompagnano note evolutive di cuoio, cioccolata e caffè. Fermentato per 15 giorni con due rimontaggi al giorno, viene svinato a secco e fatto decantare per 5 giorni prima di passare alla fase dell’attesa e del perfezionamento: l’affinamento in barrique per 5 anni". Info su murola.it.