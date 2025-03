Teoria e pratica del soccorso. Al via le lezioni con la Croce Verde

Prenderà il via giovedì 20 il corso di formazione per i nuovi militi volontari della Croce Verde di Civitanova. Si tratterà della novantanovesima edizione, in attesa di celebrare la centesima nell’autunno di quest’anno. "Un traguardo che solo pochissime associazioni di volontariato possono vantare" è il commento del presidente Cesare Bartolucci (foto). Le lezioni si terranno come è consuetudine il martedì e il giovedì alle 21 nell’aula didattica della sede sociale. Le ore di lezione saranno 122, di cui 62 di teoria e 60 di pratica, seguendo alla lettera quanto previsto dalla delibera regionale del 2001 che regola la materia della formazione e aggiornamento degli operatori del sistema di emergenza sanitaria. Per iscriversi ci si può rivolgere, anche per telefono, alla sede della Croce Verde. Le lezioni avranno come argomenti i parametri vitali, gestione delle ferite, ustioni, ipo e ipertermie, barella e telo portaferiti, sedia porta malati, gestione del centralino, incontro con la psicologa, l’ambulanza, i dispositivi di sicurezza, la scheda paziente, approccio al paziente traumatizzato, rianimazione cardiopolmonare, collare cervicale, posizione neutra, manovre roll over ed estrazione del casco, tavola spinale.

Al termine gli aspiranti militi sosterranno un esame teorico-pratico. Seguiranno la cerimonia per la consegna degli attestati e un incontro con i rappresentanti del consiglio di amministrazione e i capisquadra. La responsabile della formazione è la dottoressa Orietta Luciani, membro del consiglio di amministrazione della Croce Verde che si avvarrà della collaborazione dei formatori interniee degli istruttori certificati Gianni Di Giacomo e Andrea Monterubbianesi.

Chiara Marinelli