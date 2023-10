Teresa si racconta. Una vita da Civitanova all’Argentina

Commovente premiazione in Comune, ieri mattina, da parte del sindaco Fabrizio Ciarapica nei riguardi di Teresa Corradini, una civitanovese emigrata dopo la guerra in Argentina, dove la famiglia gestisce due ristoranti a Mendoza, dove si mangia rigorosamente marchigiano.

Novanta anni tra pochi giorni, Teresa – che è stata accompagnata da due nipoti – sprizza energia e vitalità incredibili, accompagnate da una padronanza linguistica e culturale da professoressa. Appena arrivata in Italia si è recata da alcuni parenti a Milazzo e Messina, quindi a Civitanova è stata ospite dell’ing. Angelo Gaetani, che ha gestito uno dei più rinomati cantieri navali pescherecci in legno di quercia, la cui sede storica davanti a viale Matteotti, è oggi occupata in parte da un parcheggio.

La storia di Teresa Corradini e della sua famiglia, intrecciata con tante altre di Civitanova (Norino Torresi) e dell’Alto Maceratese (Sarnano,Mogliano, San Ginesio), è stata illustrata da Amedeo Regini, che era in contatto con lei da tempo, per via delle ricerche storiche sul padre Lucio (che abitava nel Palazzo Lombardi in Piazza XX Settembre), relativamente ai momenti del passaggio del fronte e della Resistenza nella nostra provincia.

La stessa Teresa ha ricordato con lucidità alcuni drammatici momenti quand’era bambina. La storia di Lucio Corradini, scritta dal figlio Giuseppe, è stata pubblicata, con il titolo "Eroi senza medaglia" molti anni fa dalle Edizioni Cinque Lune di Roma. Una mattinata di ricordi ed emozioni che resterà nel cuore di tutti i presenti.

Ennio Ercoli