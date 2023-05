Terme: c’è il nuovo Cda, Brizioli vice presidente

Ufficializzato il nuovo cda che dirigerà le terme di Sarnano per i prossimi tre anni. Resta in carica il presidente Marco Nacciarriti che sarà affiancato da due vice: Alessandro Rocchetti, già presente nella compagine uscente, e la novità Enrico Brizioli. Quest’ultimo, vicepresidente del gruppo Kos, è stato amministratore delegato di Kos Care e del gruppo S. Stefano dal 2002 al 2022. In precedenza, ha diretto il laboratorio di Programmazione e organizzazione sanitaria dell’Inrca ed è stato direttore sanitario di diverse aziende pubbliche e membro della Commissione Lea del ministero della Salute. Ha svolto lunga attività di ricerca sui sistemi sanitari ed è consulente esperto di Agenas. "Un vero esperto del settore sanitario, quindi, il nuovo ingresso nel cda del nostro stabilimento – affermano dalla struttura -, che va ad impreziosire la triade dirigenziale, decisa a valorizzare ulteriormente le terme di Sarnano".