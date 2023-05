Terme e centri marini, partono le iscrizioni

MORROVALLE

Sono aperte le iscrizioni per i cicli termali, dedicati alla terza età, alle Terme Santa Lucia di Tolentino con trasporto gratuito (partenza al mattino) come per le Terme di Sarnano (partenza al pomeriggio), entrambe per il periodo che va dal 28 agosto al 9 settembre. Al via anche le adesioni per il centro marino a Civitanova previsto dal 3 al 14 luglio e dal 17 al 28 luglio (quota 50 euro per ciascun periodo). Possono presentare domanda i residenti nel Comune di Morrovalle che abbiano raggiunto l’età di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini e coloro che sono pensionati. Per info: 0733.223130-223116.