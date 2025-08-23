Terme in crisi: "Ora il concordato. L’obiettivo è la privatizzazione"

Concordato preventivo per le Terme di Sarnano. L’avvio della procedura è stato deciso nell’ultimo consiglio comunale.

"Considerata la difficile situazione economico-finanziaria della Sarnano III Millennio, la società partecipata dal Comune per oltre l’87% – spiega il sindaco Fabio Fantegrossi –, era necessario prendere provvedimenti urgenti per trovare la soluzione più congrua e limitare lo stato di crisi". La società infatti è indietro nei pagamenti dei dipendenti di cinque-sei mensilità oltre ad avere debiti nei confronti dei fornitori, sia per le utenze che per i materiali sociosanitari, per un totale di diverse centinaia di migliaia di euro. A ciò si aggiunge una situazione debitoria nei confronti delle banche di quasi 4 milioni. Diversi dipendenti hanno messo in mora la società; il rischio di istanza di liquidazione da parte di qualcuno c’è. "Dall’analisi condotta, anche sulla base dello studio commissionato dal Comune allo Studio Gigli, è emersa una condizione di insolvenza che non consente alla società di adempiere ai propri obblighi verso i creditori – afferma il sindaco –. Per questo l’amministrazione comunale, in qualità di socio di maggioranza, ha deliberato l’avvio della procedura di concordato preventivo in continuità indiretta. Gli obiettivi principali della scelta sono evitare il fallimento della società e la conseguente perdita di valore; avviare un percorso di privatizzazione garantendo la continuità gestionale attraverso l’ingresso di soggetti terzi; scongiurare l’escussione della fideiussione (circa 900mila euro) a copertura delle perdite della partecipata". In pratica non è il Comune a dover coprire le perdite della società. "La procedura di concordato – prosegue – consentirà la nomina, da parte del tribunale, di un commissario giudiziale incaricato di vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni, valutare le manifestazioni d’interesse, garantire trasparenza e rispetto delle normative vigenti e fare luce sia sulla situazione attuale che su quella pregressa".

Il Comune vuole privatizzare la società attraverso una procedura a evidenza pubblica; il commissario valuterà le manifestazioni d’interesse in base alla copertura finanziaria, agli strumenti ecc. di chi si presenterà. Il soggetto terzo, l’imprenditore che sarà individuato dal tribunale, inizialmente farà da traghettatore verso la privatizzazione, per poi acquisire la società. Nel frattempo quindi le Terme saranno sempre aperte, continuando a erogare servizi. "La decisione, frutto di un’approfondita analisi tecnico-documentale e non di un mero indirizzo politico, è finalizzata a tutelare l’ente pubblico, salvaguardare la continuità e aprire alla privatizzazione in condizioni di equilibrio – precisa il sindaco –. Un provvedimento atteso da tempo anche dai cittadini, per fare chiarezza sulla gestione e dare una svolta".

Voto contrario però dei consiglieri di maggioranza (FdI) Stefano Battaglioni e Cristina Tartabini (l’ex vicesindaca a cui Fantegrossi ha revocato la nomina a fine giugno) e dei consiglieri di minoranza Federico Dari (segretario del Pd di Sarnano) e Andrea Merli. Mentre ha votato a favore il capogruppo dell’opposizione Giacomino Piergentili.

Il 5 settembre l’assemblea dei soci si riunirà per nominare tre professionisti che diano seguito alla procedura.

Lucia Gentili