Terme, parchi e Cosmari all’esame del Consiglio

Terme Santa Lucia, riqualificazione dei parchi cittadini, situazione del Cosmari saranno al centro delle interrogazioni. Mentre il coinvolgimento delle associazioni di categoria per la stesura del regolamento della tassa rifiuti e delle modalità di gestione della riscossione per le imprese, il contributo disagio abitativo con l’asseverazione delle domande escluse risalenti al 2024 e la realizzazione di un parco giochi diffuso saranno alcuni degli argomenti trattati nelle mozioni. Sarà un consiglio comunale con tanti punti all’ordine del giorno quello di oggi alle 16.30 a Tolentino. Le minoranze di Fratelli d’Italia (i consiglieri Francesco Pio Colosi, Silvia Luconi e Silvia Tatò) e Tolentino nel Cuore (Monia Prioretti) interrogheranno l’amministrazione Sclavi sullo stato di tutti i parchi, se sono previsti interventi di riqualificazione, entro quali tempi e con quali risorse; se c’è intenzione di installare giochi inclusivi per bambini con disabilità e se esiste un piano di manutenzione programmata dei parchi cittadini per prevenire situazioni di degrado e favorire una migliore fruibilità per i cittadini.

Solleveranno poi la questione dei disservizi dei bagni pubblici, che risultano essere chiusi (via Cesare Battisti, piazzale Gabrielli, via Roma). Il consigliere Massimo D’Este (Tolentino Città Aperta), in merito alla riapertura delle Terme Santa Lucia prevista per metà giugno, chiederà se c’è stata "una penalizzazione economica sui salari e di conseguenza sugli ammortizzatori sociali (Naspi) dei dipendenti stagionali, con la chiusura anticipata e la riapertura differita; se si, come si è provveduto o si intende provvedere ad un possibile ristoro se dovuto? Si sarebbe potuta evitare con una diversa programmazione dell’esecuzione dei lavori?" In merito alla riorganizzazione delle Terme, domanda "come è prevista nel dettaglio la strategia di aumento delle entrate per fare fronte all’aumento dei costi di gestione". Sempre D’Este chiederà al sindaco qual è la posizione del Comune di Tolentino sul Cosmari tra la situazione denunciata dai sindaci di centrosinistra (che hanno parlato di gestione fallimentare) e quelli di centrodestra. Antonio Trombetta (gruppo misto) evidenzierà lo stato di abbandono in cui versa la segnaletica direzionale nelle zone industriali. Fratelli d’Italia proporrà poi l’intitolazione di un luogo pubblico alla memoria di Sergio Ramelli, studente milanese aggredito nel 1975 da un commando di Avanguardia Operaia, gruppo di estrema sinistra.

La stessa opposizione impegnerà la giunta a definire le modalità di gestione delle riscossioni Tari che riguardano le imprese e a rivedere le situazioni Cas di chi non aveva presentato la domanda a luglio perché non a conoscenza del nuovo termine, asseverando le domande di questi cittadini affinché possano ottenere il rimborso dei mesi persi. Il consigliere del gruppo misto Federico Pieroni presenterà infine due mozioni: una per realizzare un parco giochi diffuso nell’area della solidarietà in via Caduti di Nassiriya e l’altra per predisporre un progetto di ammodernamento dell’impianto di illuminazione del Monumento della Vittoria che permetta di illuminarlo con luci colorate per aderire alle manifestazioni di carattere culturale e sociale.