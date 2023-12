"Terminal degli autobus vicino al casello"

Un nuovo terminal per gli autobus vicino al casello autostradale. Questa l’idea di un giovane autista civitanovese, Sebastiano Romagnoli, espressa nel corso della riunione pubblica del Comitato Cea di mercoledì scorso, in biblioteca. "Il progetto – ha chiarito – prevede gli stalli per gli stessi autobus, un ufficio biglietteria, una sala d’attesa, un bar, un parcheggio e i servizi igienici". Prima di lui, una ragazza aveva raccontato alcune esperienze negative usando i mezzi pubblici nella nostra città: dalla fermata di via Carducci, utilizzata dai pendolari diretti nella capitale, dove si attende sotto la pioggia, ai ritardi della linea cittadina, quando in un’occasione avrebbe impiegato "tre ore per tornare a casa dall’ospedale". Da qui, l’esigenza di un terminal "da collocare – ha aggiunto Romagnoli – in prossimità del casello, perché ciò permetterebbe alle grandi compagnie di entrare e uscire dall’A14 con facilità. La zona potrebbe poi essere collegata al centro tramite un servizio bus navetta gestito da Atac". "Allo stato attuale – ha quindi affermato – corriamo il rischio che la fermata di Civitanova venga esclusa dal percorso dei grandi vettori, proprio come accaduto in altri comuni". Il progetto vede il supporto tecnico dell’architetto Lucia Crocenzi. Ad intervenire sono stati anche il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e il consigliere comunale Francesco Micucci. "Sono stati firmati – le parole di Borroni – investimenti per 532 milioni di euro in infrastrutture per la nostra regione". "Giusto andare nella direzione proposta – il commento di Micucci –, anche perché il terminal previsto nella Ceccotti non risolve nulla". "Abbiamo invitato anche le compagnie di bus – conclude Angelo Broccolo di Cea – e fa piacere sia venuta ad ascoltarci una delegata di Contram".