Terminate le opere a palazzo Servanzi Confidati Sabato ripartono le visite al museo della Guerra

Riapre i battenti il museo della Guerra di San Severino. La data prevista è quella di dopodomani. La riapertura avviene dopo un periodo di chiusura per lavori di sistemazione e miglioramento, alle sale del primo piano di palazzo Servanzi Confidati. Il museo raccoglie reperti e documenti della linea gotica, opera difensiva che durante la seconda guerra mondiale divenne un baluardo importante per tutto il territorio dell’Italia centrale. In mostra oltre 3mila reperti del secondo conflitto donati alla Città di San Severino Marche da padre Ivo Marchetti, frate cappuccino, che intendono sottolineare gli orrori del secondo conflitto mondiale con la volontà di preservare la memoria storica e sollecitare la conoscenza del passato. Continua dunque ad arricchirsi l’offerta cultura di San Severino dove così, oltre al Museo della Guerra, ospita la raccolta di opere recuperate dal sisma dove è ospitata anche un’opera del Pinturicchio, un interessante museo archeologico, la Pinacoteca, il Museo della tradizione e i musei di Borgo Conce sull’elettricità. La raccolta del Museo della Guerra resterà poi aperta tutti i fine settimana e i giorni festivi con il seguente orario: sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.