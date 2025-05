Terminati i lavori alla rete fognaria. Ripristinata la viabilità in centro

Da oggi torna regolare la viabilità nel centro di San Severino, dopo i lavori di manutenzione straordinaria alla rete fognaria in corrispondenza dell’incrocio tra viale Eustachio, via Eustachio, via Matteotti e viale Bigioli. Il cantiere, avviato il 5 maggio, è stato portato avanti dalla municipalizzata Assem Spa con un’impresa privata, e ha avuto come obiettivo il ripristino e la messa in sicurezza delle condotte fognarie in uno dei punti nevralgici del centro. Nei giorni scorsi, a causa di un fortissimo acquazzone, a lavori quasi ultimati la fogna era esplosa creando un fiume d’acqua che si era riversato su viale Bigioli, e che aveva provocato l’allargamento di una cantina nelle vicinanze. "I lavori erano a buon punto, stavano chiudendo – spiega l’assessore Jacopo Orlandani –, ma si dovevano terminare alcuni allacci". L’incidente comunque non ha provocato grandi ritardi sulla tabella di marcia e infatti l’amministrazione, in una nota, "esprime grande soddisfazione per la celere conclusione dei lavori" e ringrazia coloro che hanno contribuito al loro svolgimento, a partire dalla polizia locale che ha riorganizzato la viabilità, ai volontari dell’Associazione nazionale carabinieri e al gruppo comunale di protezione civile.

Gaia Gennaretti