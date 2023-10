Terminati i lavori di ristrutturazione. Riapre l’ufficio delle Poste: ecco gli orari

Sono terminati i lavori di ristrutturazione e miglioramento dell’ufficio postale in via Filati 22, a Cingoli. La nuova sede si occuperà di tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis - Casa dei Servizi Digitali”. Gli interventi realizzati, tra cui la tinteggiatura dell’ufficio e lo sportello informativo per i clienti vanno di pari passo con il miglioramento dei servizi e dell’accoglienza per i cittadini del territorio cingolano. L’ufficio postale sarà aperto tutte le mattina, esclusa la domenica, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.