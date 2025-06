Terminati i lavori in zona Vaglie

Completati i lavori di sistemazione idraulica in zona Vaglie, a Tolentino. L’intervento, iniziato nel 2021 (sotto la precedente amministrazione), è consistito in una nuova condotta fognaria; la nuova opera ha una lunghezza complessiva di circa 950 metri e arriva a scaricare nel fiume Chienti. Sono stati utilizzati sia fondi del ministero dell’interno -di concerto con il capo del dipartimento della ragioneria generale dello Stato del ministero dell’economia e delle finanze- sia risorse comunali. Tre gli stralci: il primo stralcio di complessivi 927.000 euro (di cui 173.785,30 di risorse comunali), il secondo da 702.000 euro (di cui 131.771,64 comunali), il terzo di 771.000 euro (finanziato per 144.443,06 tramite risorse comunali). I lavori relativi a tutti e tre gli stralci dell’intervento sono stati eseguiti e sono ormai in fase di conclusione. "La nuova fognatura e le relative opere di regimazione delle acque meteoriche sono pertanto attive e funzionanti. Ora zona Vaglie è più sicura", spiega il sindaco Mauro Sclavi ringraziando l’ufficio lavori pubblici, il responsabile unico del procedimento ingegnere Katiuscia Faraoni, i collaboratori (ingegnere Nadia Marozzi e i geometri Marinella Tartabini e Stefano Staffolani), la progettazione e direzione lavori eseguita dal Consorzio di bonifica, l’ingegner Andrea Soricetti e le ditte esecutrici, Edilscavi Cicconi, Costruzioni Nasoni srl, Mariotti Costruzioni srl. Si trattava di un problema annoso.