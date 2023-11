Terminato il terzo ponte sul Vallato

Completati i lavori del terzo ponte sul Vallato in località Piane di Potenza in prossimità del Mulino Serpilli ma, per prevenire rischi idrogeologici, contemporaneamente il sindaco Leonardo Catena ha emanato un’ordinanza nei confronti del Consorzio di bonifica per la manutenzione del Vallato. Per quanto riguardagli interventi sul ponte, invece, l’amministrazione ha speso 210mila euro. Negli anni scorsi il Comune aveva deciso di investire 290mila euro per la riprofilatura e l’ampliamento dell’alveo del Vallato, a seguire si era aggiudicata un bando della Regione per il cofinanziamento del rifacimento dei tre ponti per un importo complessivo di 515mila euro. Entrambe le iniziative erano volte a mettere mano ad una problematica come il rischio idrogeologico in una delle zone più sensibili con azioni concrete finalizzate alla mitigazione del rischio. "Ma il rischio – spiega il sindaco – resterà sempre possibile se il soggetto istituzionale che ha la responsabilità della manutenzione del Vallato, ossia il Consorzio di Bonifica, non interverrà costantemente per ripulire l’alveo da vegetazione e detriti che si depositano dopo ogni piena".

Per questo il sindaco aveva emanato una diffida verso il Consorzio cui, vista la mancata risposta dello stesso, è seguita un’ordinanza. "Alcuni mesi fa – prosegue – ci siamo aggiudicati un importantissimo finanziamento pari a 2,5milioni di euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel nostro comune. I lavori interesseranno tutta la frazione di Sambucheto, la zona industriale, Sant’Egidio e Valle Cascia. Realizzati questi interventi avremo migliorato la sicurezza del nostro territorio".